Вечером в обезвоженный район Воронежа привезут дополнительные цистерны с водой

Фото с сайта мэрии Воронежа

В Воронеже продолжаются восстановительные работы на месте аварии на водоводе диаметром 1000мм в Коминтерновском районе. Как сообщили в РВК-Воронеж, специалисты уже установили бандаж и приступили к сварочным работам.

В течение дня питьевую воду для жителей микрорайона подвозят на улицы Антонова-Овсеенко, 35э и Владимира Невского, 46.

А с 18 часов будет организован подвоза технической и питьевой воды следующим по адресам:

1. ул. Генерала Лизюкова, 76-80;

2. Бульвар Победы, 8-12;

3. Бульвар Победы, 50а-50б;

4. ул. Шукшина, 17-19;

5. ул. Владимира Невского, 15а-17;

6. ул. Владимира Невского, 32-34;

7. ул. Владимира Невского, 44-46;

8. ул. Владимира Невского, 40 – 60 Армии, 29;

9. ул. Владимира Невского, 69;

10. ул. Маршала Жукова, 22;

11. ул. Мордасовой, 3;

12. ул. Мордасовой, 11.