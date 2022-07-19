Вечером в обезвоженный район Воронежа привезут дополнительные цистерны с водой

Фото с сайта мэрии Воронежа
В Воронеже продолжаются восстановительные работы на месте аварии на водоводе диаметром 1000мм в Коминтерновском районе. Как сообщили в РВК-Воронеж, специалисты уже установили бандаж и приступили к сварочным работам.
В течение дня питьевую воду для жителей микрорайона подвозят на улицы Антонова-Овсеенко, 35э и Владимира Невского, 46.
А с 18 часов будет организован подвоза технической и питьевой воды следующим по адресам:
1. ул. Генерала Лизюкова, 76-80;
2. Бульвар Победы, 8-12;
3. Бульвар Победы, 50а-50б;
4. ул. Шукшина, 17-19;
5. ул. Владимира Невского, 15а-17;
6. ул. Владимира Невского, 32-34;
7. ул. Владимира Невского, 44-46;
8. ул. Владимира Невского, 40 – 60 Армии, 29;
9. ул. Владимира Невского, 69;
10. ул. Маршала Жукова, 22;
11. ул. Мордасовой, 3;
12. ул. Мордасовой, 11.