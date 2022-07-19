Житель Воронежской области осужден за пользование чужой банковской картой

Пригласив в гости приятеля на алкогольные посиделки, подсудимый попросил передать банковскую карту хозяину, пояснив, что забыл отдать. Фото: Алексей СЕРГУНИН

39-летний житель Кантемировского района признан виновным по делу о краже, совершенной с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Как установлено в судебном заседании, во время распития спиртных напитков в компании знакомых, подсудимого попросили сходить за спиртным, дали банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Он купил в магазине две бутылки водки, принес, еще немного выпил и ушел домой, но банковскую карту не вернул. После этого он совершил несколько покупок по карте, приобретая водку, сигареты и продукты питания.

Пригласив в гости приятеля на алкогольные посиделки, подсудимый попросил передать банковскую карту хозяину, пояснив, что забыл отдать. Суммарный ущерб составил 2894 рубля. В соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.