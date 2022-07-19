Воронежцы 20 июля смогут пожаловаться на плохих полицейских

В среду, 20 июля, с 11.00 до 13.00 в приемной Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области (улица Володарского, 62) состоится прием граждан. Его проведет Андрей Викторович Марков – заместитель председателя Общественного совета при ГУ, заведующий Сектором по сопровождению РЦ «Черноземье» департамента анализа и защиты информации ОСАО «Ингосстрах».

На прием можно прийти с вопросами, связанными с деятельностью органов внутренних дел Воронежской области. Жителям Воронежа и области предлагают внести свои предложения по совершенствованию работы полиции. Также посетители приемной могут пожаловаться на неправомерные действия полицейских. Общественники обещают брать такие обращения под свой особый контроль.

График работы приемной Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области на июль можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Воронежской области, перейдя по ссылке