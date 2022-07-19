В Воронеже уничтожили граффити с изображением Бунина

Теперь этого граффити нет Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы сообщили неприятную новость – в городе стало меньше на один стрит-арт. При ремонте фасада частного дома собственник уничтожил граффити с изображением Ивана Бунина.

Портрет нобелевского лауреата в виде почтовой марки на стену дома на улице Коммунаров нанес в сентябре 2014 года лучший граффитчик России пермский художник Виктор Ершов (Фрукты) в рамках проекта «Исторические Re:марки».

Со временем штукатурка на здании обветшала и изображение начало осыпаться. Вероятно, в связи с этим хозяин дома и решил провести ремонт.