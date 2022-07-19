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Происшествия19 июля 2022 11:16

Двум участникам ДТП с погибшей в Воронеже трехмесячной малышкой предъявили обвинения

Следствие собрало достаточно доказательств их причастности
Ирина КАЗАНИНА
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

Двум участникам смертельного ДТП, в котором погибла трехмесячная пассажир «Нивы», предъявили обвинение. Как рассказали в пресс-службе регионального СУСКа, собранных следствием доказательств оказалось достаточно для установления причастности двух водителей к совершению преступления, повлекшего гибель человека.

Напомним, смертельная авария произошла вечером 26 июля 2021 года на улице Антонова-Овсеенко. Водитель «Нивы», 30-летний воронежец, при развороте не уступил дорогу двигавшейся навстречу 12-й «Ладе», под управлением 31-летнего водителя. В результате столкновения на местепогибла трехмесячная девочка, ехавшая на руках у матери без автолюльки. В больницу попали еще два маленьких пассажира «Нивы» - мальчики 7 и 3 лет, а также две женщины и оба водителя.