Прокуратура потребовала осветить дорогу в селе под Воронежем

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Прокурорская проверка в Новоусманском районе выявила нарушения требований к безопасности дорожного движения на семи улицах сел Новая Усмань и Отрадное.

- Это затрудняло, а порой делало невозможным, проезд собственников земельных участков к своим домовладениям, - отметили в ведомстве.

Кроме того, на автомобильной дороге в селе Александровка отсутствовало уличное освещение.

По итогам проверки прокуратура района внесла представления главам 1-го Усманского и Отрадненского сельских поселений об устранении нарушений закона. Трех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать чиновников оборудовать уличным освещением автомобильную дорогу в с. Александровка. Исковые требования прокурора удовлетворены.