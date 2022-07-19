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Общество19 июля 2022 10:57

Прокуратура потребовала осветить дорогу в селе под Воронежем

А также устранить другие нарушения
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Прокурорская проверка в Новоусманском районе выявила нарушения требований к безопасности дорожного движения на семи улицах сел Новая Усмань и Отрадное.

- Это затрудняло, а порой делало невозможным, проезд собственников земельных участков к своим домовладениям, - отметили в ведомстве.

Кроме того, на автомобильной дороге в селе Александровка отсутствовало уличное освещение.

По итогам проверки прокуратура района внесла представления главам 1-го Усманского и Отрадненского сельских поселений об устранении нарушений закона. Трех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать чиновников оборудовать уличным освещением автомобильную дорогу в с. Александровка. Исковые требования прокурора удовлетворены.