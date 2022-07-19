В Воронежской области будут судить группу мошенников

Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 миллионов рублей, а незаконный доход фигурантов составил более 18-ти миллионов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По версии полиции, с марта 2016-го по июль 2019 года фигуранты в возрасте от 36 до 39 лет создали 11 организаций, через которые обналичивали денежные средства своих клиентов. Злоумышленники, не имея специального разрешения, проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию, а также кассовое обслуживание. За свои услуги они получали комиссионное вознаграждение в размере пяти процентов от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.

Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 миллионов рублей, а незаконный доход фигурантов составил более 18-ти миллионов. Об этом сообщает телеграм-канал полиции Воронежской области.

В ходе расследования уголовного дела полицейские в Воронежской области провели обыски по местам жительства фигурантов и в офисе. Стражи правопорядка изъяли документы, электронные носители информации, печати, ноутбуки и мобильные телефоны.

Расследование завершено, материалы уголовного дела, возбужденного по пунктам а, б части 2 статьи 172 УК РФ, направлены в Ленинский районный суд. Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.