Стало известно, когда начнут продавать билеты на первый домашний матч воронежского «Факела» в Премьер-лиге

В клубе призывают не покупать абонементы и билеты у спекулянтов. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

26 июля стартует продажа билетов на первый домашний матч «Факела». Их можно будет купить в интернете на платформе kassir.ru. Для тех, кто предпочитает приобретать билеты «дедовским» способом, в кассах Центрального стадиона профсоюзов их начнут продавать 28 июля. Также они будут доступны в кассе kassir.ru в ТРЦ «Галерея Чижова».

В пресс-службе «Факела» сообщили, что пока болельщики купили 9 300 абонементов. При официальной вместимости Центрального стадиона профсоюзов 32 750 человек очевидно, что билетов в продажу поступит еще немало.

Также в клубе предупреждают, что нельзя покупать абонементы у спекулянтов. Если свяжетесь с ними, рискуете не только переплатить, но и вообще не попасть на матч, так как не исключены подделки.

30 июля наш клуб сразится с московским «Динамо», бронзовым призером прошлого сезона. Игра начнется в 15.00. Это будет первая домашняя игра «Факела» в элите российского футбола после 21-летнего перерыва.

Напомним, в первом туре воронежский клуб сыграл на выезде вничью 2:2 с занявшим в прошлом сезоне четвертое место в Премьер-лиге ФК «Краснодар». На данный момент «Факел» делит 4-5 место со своим недавним соперником. 24 июля наш клуб также на выезде - на этот раз в Грозном - встретится с ФК «Ахмат». Игра начнется в 20.00.