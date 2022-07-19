Воронежец ограбил собутыльника, ударив его палкой по голове

Ударив собутыльника, подозреваемый похитил у него сумку с мобильным телефоном и скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В июле этого года в дежурную часть отдела полиции № 7 УМВД России по Воронежу с заявлением о совершенном разбойном нападении обратился 38-летний воронежец. Потерпевший пояснил, что в вечернее время в лесопарковой зоне распивал спиртные напитки в компании неизвестного, который в ходе общения неожиданно ударил заявителя палкой в область головы, после чего похитил у него сумку с мобильным телефоном и скрылся.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления 33-летний местный житель. Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории Южного микрорайона города.

Во время обыска полицейские изъяли залоговый билет. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенного имущества. В соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом информирует телеграм-канал полиции Воронежской области. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.