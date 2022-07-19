В Воронежской области «Форд» врезался в «УАЗ» с прицепом: трое ранены

У "Форда" сильно разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 18 июля, в 21.10 в Бобровском районе на 100 километре трассы «Дон» 35-летняя местная жительница, рулившая «Фордом Фокус», ехала со стороны села Хреновое в направлении Боброва. По неясным пока причинам она выехала на встречную полосу. Там «Форд» врезался в «УАЗ» с прицепом, которым управлял 28-летний местный житель.

Обоих водителей, а также 38-летнего пассажира отечественного автомобиля, с травмами разной степени тяжести отвезли в больницу.

"УАЗ" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Напомним, в ночь на 19 июля в селе Радченское Богучарского района 30-летний водитель «Лады-Приоры» не справился со скоростью, вылетел с дороги и врезался в дерево. Пассажиры «Лады», 34 и 45-летние жители Ростовской области, погибли. Водитель и 31-летняя местная жительница, ехавшая в машине, попали в больницу с травмами.