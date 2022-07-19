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Происшествия19 июля 2022 8:00

Под Воронежем в столкновении «КамАЗа» и «Лады» пострадали три человека

ДТП произошло на 508 километре автодороги М-4 «Дон»
Алексей СЕРГУНИН
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото из телеграм-канал полиции Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото из телеграм-канал полиции Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 18 июля, в 12:20 в Воронеже на 508 километре автодороги М-4 «Дон» в направлении Москвы 30-летняя жительница Брянской области, управляя автомобилем «Лада-111740», не учла дорожные и метеорологические условия и наехала на дорожное ограждение. После чего столкнулась с «КамАЗ» под управлением 41-летнего жителя республики Башкортостан.

В результате ДТП пассажиры «Лады», 82-летняя жительница города Самара, 47-летний мужчина и 48-летняя женщина жители Брянской области получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.