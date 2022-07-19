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Общество19 июля 2022 7:41

В воронежское водохранилище сбрасывают неочищенные сточные воды

Об этом сообщило Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора
Алексей СЕРГУНИН
Исследования проб в лаборатории выявили превышение концентрации загрязняющих веществ в воде. Фото из телеграм-канала Росприроднадзора ЦЧР.

Исследования проб в лаборатории выявили превышение концентрации загрязняющих веществ в воде. Фото из телеграм-канала Росприроднадзора ЦЧР.

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора отреагировало на публикации в СМИ о том, что в микрорайоне Отрожка Воронежа осуществляется сброс сточных вод в Воронежское водохранилище.

Исследования проб в лаборатории выявили превышение концентрации загрязняющих веществ в воде по аммоний-иону в 2,2 раза и железу общему в 1,5 раза.

Право на пользование водным объектом – воронежским водохранилищем – в месте сброса сточных вод предоставлено ООО «РВК-Воронеж». Управление Росприроднадзора объявило предостережение «РВК-Воронеж» о недопустимости нарушения обязательных требований, за исполнением установлен контроль. Об этом сообщает телеграм-канал Росприроднадзора ЦЧР.