Заместителя декана Воронежского аграрного университета обвиняют во взятках на 170 тысяч рублей

Заместитель декана за четыре взятки может отправиться в колонию на восемь лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дошло до суда уголовное дело заместителя декана по учебной работе Воронежского государственного аграрного университета (ВГАУ) Вячеслава Гладнева. Его обвиняют в получении взяток от четырех студентов на общую сумму 170 тысяч рублей. По части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» заместителю декана грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Воронежа.

Вячеслав Гладнев работал на кафедре «Землеустройство и кадастры». После разоблачения его перспективы в аграрном университете, мягко говоря, под вопросом.

Впрочем, на взятках поймали во ВГАУ не его одного. Недавно ужесточили приговор преподавателю Виталию Лубкову. За 13 взяток от студентов на полмиллиона рублей он отсидит в колонии четыре года. А вот врио ректора ВГАУ Алексею Попову за присвоение необоснованно начисленных премий подчиненным на сумму более 800 тысяч рублей получил условный срок.