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Происшествия19 июля 2022 7:03

За покупку одного грамма наркотиков жителю Воронежской области «светит» до десяти лет тюрьмы

Для приобретения он использовал один из мессенджеров
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемый перевел 2500 рублей банковскую карту неустановленного лица.

Подозреваемый перевел 2500 рублей банковскую карту неустановленного лица.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

38-летний житель Борисоглебска К. обвиняется в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере. Во время следствия выяснилось, что в конце мая этого года в вечернее время суток подозреваемый перевел 2500 рублей банковскую карту неустановленного лица, после оплаты получил через мессенджер описание с указанием места «закладки» с наркотиком.

Проследовав по координатам, он обнаружил тайник с наркотическим средством а-пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон и стал хранить при себе. В этот же день в ходе осмотра места происшествия К. добровольно выдал сотрудникам полиции ОМВД России по Борисоглебску бумажный сверток с порошкообразным веществом массой 1,10 грамма.

Максимально наказание по части 2 статьи 228 УК РФ – до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Борисоглебского горсуда.