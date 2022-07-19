За покупку одного грамма наркотиков жителю Воронежской области «светит» до десяти лет тюрьмы

Подозреваемый перевел 2500 рублей банковскую карту неустановленного лица. Фото: Алексей СЕРГУНИН

38-летний житель Борисоглебска К. обвиняется в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере. Во время следствия выяснилось, что в конце мая этого года в вечернее время суток подозреваемый перевел 2500 рублей банковскую карту неустановленного лица, после оплаты получил через мессенджер описание с указанием места «закладки» с наркотиком.

Проследовав по координатам, он обнаружил тайник с наркотическим средством а-пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон и стал хранить при себе. В этот же день в ходе осмотра места происшествия К. добровольно выдал сотрудникам полиции ОМВД России по Борисоглебску бумажный сверток с порошкообразным веществом массой 1,10 грамма.

Максимально наказание по части 2 статьи 228 УК РФ – до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Борисоглебского горсуда.