20 июля в Воронеже временно прекратят работу 42 теле- и радиоканала

Отключение телесигнала коснется также жителей ближайших к Воронежу населенных пунктов, чьи антенны ориентированы на прием из областного центра. Фото филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

20 июля в Воронеже запланирована ежеквартальная профилактика на передающем телерадиовещательном оборудовании. Специалистами филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» будут отключены передатчики цифрового и аналогового телевидения, а также радиоканалов. Работы продлятся в общей сложности девять часов.

- С 08:00 до 17:00 сотрудники воронежского филиала РТРС проверят не только исправность спутниковых приемных станций, оборудования для обеспечения трансляции региональных программ, радио- и телевизионные передатчики, но и проведут предусмотренные регламентом измерения качественных показателей сигнала для обеспечения устойчивого приема телезрителями, - пояснил заместитель главного инженера Александр Лопатин.

В Воронеже приостановят работу оборудования, транслирующего цифровые пакты РТРС-1 и РТРС-2 (20 бесплатных общедоступных телеканалов), а также 19 радиопрограмм в FM-диапазоне (Вести FM, Дети FM, Ди FM, Дорожное радио, Европа Плюс, Маяк, Мелодия-Воронеж, Новое радио, Радио «Комсомольская правда», Радио 7 на 7 холмах, Радио NRJ, Радио Благовестие, Радио Губерния, Радио России, Радио Ударная волна_РАДИО-ЛЮБОВЬ, Радиоканал МИР, Ретро ФМ, Русский хит, Русское Радио) и 3 аналоговых телеканалов (Ю ТВ, «Дисней» и «Суббота!»).

Отключение телесигнала коснется также жителей ближайших к Воронежу населенных пунктов, чьи антенны ориентированы на прием из областного центра. Уточнить перерывы в трансляции можно по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).