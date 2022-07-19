В ДТП в Воронежской области погибли два человека

Два пассажира скончались до приезда скорой помощи. Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня в 1:30 в Богучарском районе на ул. Воробьева села Радченское за рулем «Лады-Приоры» ехал 30-летний житель Ставропольского края. Мужчина не выбрал безопасную скорость движения, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и съехал с дороги, врезавшись в дерево. После этого машина загорелась.

В результате ДТП пассажиры «Лада-Приора», 34 и 45-летние жители Ростовской области, от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля и его пассажир, 31-летняя местная жительница с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом информирует телеграм-канал полиции Воронежской области.