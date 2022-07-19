Воронежцы завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

Воронежцы едут из Севастополя с медалями. Фото с сайта ЦСП СК Воронежской области.

В активе воронежских спортсменов полный комплект наград на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Герои Севастополя». Все они завоеваны в дисциплине «кросс-выбор».

Среди юношей до 15 лет праздновал Кирилл Молодских. Он опередил Тимура Закирова из Краснодарского края на 55 секунд. Третьим финишировал белгородец Владислав Лохматов, уступивший Кириллу 4 минуты и три секунды.

В категории девушек до 17 лет Вероника Лаврова выиграла 1,53 секунды у Софии-Луизы Зелениной из Краснодарского края. ТОП-3 замкнула Кристина Квасова из Орловской области.

Среди подростков до 12 лет второе место занял Никита Леонтьев. Он уступил краснодарцу Булату Закирову 55 секунд. У мужчин бронзовым призером стал Сергей Попов. Перевес крымчан Алексея Асмолова и Артема Хасанова над нашим земляком составил 4 минуты 35 секунд и 2 минуты 18 секунд соответственно.