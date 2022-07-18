В Воронеже общественница проверила работу отдела полиции

Кристине Кулешовой подробно рассказали о работе воронежского отдела полиции № 2. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В рамках ежегодной акции «Гражданский мониторинг» представитель Общественного совета при УМВД России по Воронежу Кристина Кулешова посетила городской отдел полиции № 2.

В ходе визита общественница ознакомилась с работой службы участковых, посетила отдел по вопросам миграции.

Начальник отдела полиции № 2 УМВД России по Воронежу, полковник Евгений Михайленко рассказал Кристине Кулешовой об оперативной обстановке, количеству ежедневных сообщений о происшествиях и мерах реагирования на них.

Кристина Евгеньевна посетила учебный класс, ознакомилась с технической оснащенностью служебных кабинетов, пообщалась с сотрудниками отдела полиции и посетителями.

Начальник ОУУП и ПДН отдела полиции № 2 УМВД России по Воронежу, подполковник Арарат Арутюнян познакомил общественницу с работой подчиненных. Он также сообщил о количестве лиц, находящихся под административным надзором и проводимой с ними профилактической работе, специфике материалов, находящихся на исполнении у участковых.

Врио начальника отдела по вопросам миграции, капитан Екатерина Архипова рассказала Кристине Кулешовой о видах государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел, способах и сроках их получения, а также о преимуществах предоставления госуслуг в электронном виде.

Особое внимание Кристина Кулешова обратила на организацию работы с маломобильными группами населения, проверила условия для комфортного посещения отдела по вопросам миграции посетителями с ограниченными возможностями. Общественница изучила содержание информационных стендов, расположенных в отделе, посмотрела, как работает терминал электронной очереди, пообщалась с пришедшими на прием гражданами. Посетители отметили преимущества предоставления государственных услуг в электронном виде, возможности обращения через предварительную запись, а также выразили удовлетворенность профессионализмом и внимательным отношением полицейских.