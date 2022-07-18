В Воронеже часть Северного микрорайона останется без холодной воды

Вода отключат с 10.30 19 июля на неопределенный срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 19 июля, с 10.30 без воды останется часть Коминтерновского района Воронежа. Ее точно не будет в домах №№46/1, 46/2 и 46/3 по улице Костомарова. Также сильно снизится давление в трубах, а значит, велик риск отключения на нечетных сторонах Московского проспекта и улицы Владимира Невского, четной стороне Бульвара Победы, а также на улицах Лизюкова и Антонова-Овсеенко.

Дело в том, что с утра 19 июля сотрудники «РВК-Воронеж» снова будут ремонтировать водопровод около дома № 35Ш по улице Антонова-Овсеенко. Когда закончат работы и вернут воду, пока неясно.

Напомним, авария в этом месте в начале июля оставила жителей Северного микрорайона без воды на несколько дней, пришлось даже вводить режим ЧС.

Точно останется вода в следующих домах:

Московский проспект, 125, 127, 129, 129/1, 129а, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 147а, 147в, 149, 149а, 153;

ул. Антонова-Овсеенко, 29, 31, 31а, 33, 33б, 35, 35э;

ул. Владимира Невского, 73, 75, 75а.

Подвозить питьевую и техническую воду с 18.00 19 июля будут по следующим адресам:

ул. Генерала Лизюкова, 76 – 80;

бульвар Победы, 8 – 12;

бульвар Победы, 50а – 50б;

ул. Шукшина, 17 -19;

ул. Владимира Невского, 15а – 17;

ул. Владимира Невского, 32 – 34;

ул. Владимира Невского, 44 – 46;

ул. Владимира Невского, 40 – 60 Армии, 29;

ул. Владимира Невского, 69;

ул. Маршала Жукова, 22;

ул. Мордасовой, 3;

ул. Мордасовой, 11.