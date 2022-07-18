В Воронеже бывшему высокопоставленному полицейскому не удалось оспорить 9 лет колонии строгого режима

В Воронежском областном суде поддержали решение коллег по делу бывшего полицейского начальника. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В понедельник, 18 июля, в Воронежском областном суде рассмотрели жалобы 39-летнего бывшего заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления регионального ГУ МВД Александра Чалого и его защитника. Они не согласились с решением Центрального районного суда по их делу.

Напомним, по данным следствия, Александр Чалый с сентября по ноябрь 2018 года получил через посредника две крупные взятки в 1 млн и 3 млн рублей. За это высокопоставленный полицейский разрешил убрать урожай на арестованном участке. Кроме решения о снятии ареста с земли, Чалый пообещал не привлекать бизнесмена к ответственности. При получении трех миллионов 20 ноября 2018 года его взяли с поличным сотрудники региональных УФСБ и следственного управления СКР. Силовики возбудили уголовные дела о получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

Свою вину Александр Чалый не признавал. Суд отправил его в СИЗО. Там он провел более года до вынесения приговора. Он оказался достаточно жестким – девять лет колонии строгого режима и штраф в 3,5 миллиона рублей.

В итоге в Воронежском областном суде решение коллег поддержали. И приговор оставили без изменения.