В Воронеже чемпионке СССР по спортивной гимнастике исполнилось 90 лет

Римма Алексеевна Александрова (в центре) принимает поздравления с круглой датой. Фото: предоставлено департаментом физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

В понедельник, 18 июля, 90-летний юбилей отмечает Римма Александрова – легендарная воронежская гимнастка, мастер спорта СССР, абсолютная чемпионка СССР. Почти 60 лет Римма Алексеевна проработала в спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) по спортивной гимнастике имени Ю.Э.Штукмана.

Много лет трудясь вместе с супругом, заслуженным тренером СССР Юрием Штукманом, Римма Алексеевна участвовала в подготовке гимнасток высокого класса. В частности, членов сборной команды Советского Союза - чемпионки СССР в упражнениях на бревне Алевтины Демьяненко, а также двукратной олимпийской чемпионки, чемпионки мира Любови Бурда.

В 1967 году Римме Александровой присвоили звание «Заслуженный тренер РСФСР».

Среди учениц Риммы Алексеевны еще немало известных гимнасток. В их числе Татьяна Тужикова (Денисевич) – мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира в командном первенстве, Вера Колесникова – чемпионка мира 1985 года в командном первенстве, абсолютная чемпионка первых Игр Доброй Воли в 1986 году в Москве, заслуженный мастер спорта России.

От имени департамента физической культуры и спорта Воронежской области легенду воронежской гимнастики с юбилеем поздравила заместитель руководителя Наталья Стратонова:

- Уважаемая, Римма Алексеевна! Вы прошли большой и яркий путь как спортсменка, как выдающийся тренер, как человек, преданный своему любимому делу – спортивной гимнастике. Ваши воспитанницы прославляли Воронежскую область, нашу гимнастическую школу на всесоюзном и мировом уровне. Сейчас многие из ваших учениц продолжают ваше начинание, посвящая себя столь прекрасному виду спорта, как гимнастика. Именно благодаря этой преемственности воронежские спортсменки продолжают покорять мировые гимнастические вершины. В этом безусловно есть и ваша заслуга! А пожелать вам хотелось бы крепкого здоровья и еще много светлых и радостных дней впереди.

Напомним, 18 июля также исполнилось 106 лет почетному гражданину Воронежа, ветерану Великой Отечественной войны Ивану Осадчуку.