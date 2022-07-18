В Воронежской области семейную пару могут посадить на пять лет за убийство четырех косуль

Убийство четырех косуль не сошло с рук супругам-браконьерам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники прокуратуры Подгоренского района направили в суд уголовное делу 34-летнего жителя Лискинского района и его жены. Их обвиняют по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба».

По версии следствия, ночью 29 марта супружеская пара, не имея разрешения на отстрел, в не положенном месте и во время, когда запрещена охота, поступили как злостные браконьеры. Они приехали на машине в один из лесов Подгоренского района, с помощью тепловизора обнаружили четыре косулей и застрелили их. Тем самым, по данным экспертов, природным ресурсам района был нанесен ущерб в размере 160 тысяч рублей.

Обоим супругам-браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.