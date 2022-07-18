В Воронеже девушка на «Субару» врезалась в маршрутную «ГАЗель»

Место аварии. Фото с телеграм-канала ГУ МВД России по Воронежской области. Фото: другой источник.

В понедельник, 18 июля, в 15.30 на Ленинском проспекте 22-летняя жительница Воронежа, рулившая «Субару», при развороте не пропустила пассажирскую «ГАЗель». Микроавтобус ехал по маршруту № 312д. «ГАЗелью» также управляла женщина, 42-летняя жительница Воронежа. После столкновения маршрутку отбросило на ограждение дороги.

Пока полицейские сообщили только, что обе машины получили серьезные технические повреждения. Не исключено, что ДТП не обошлось без пострадавших. Сейчас информацию о них уточняют. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД.