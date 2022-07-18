В Воронежской области появится новый полигон ТБО площадью 12 гектаров

Новый полигон и мусоросортировочный комплекс, по планам властей, начнет работать в 2024 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областные власти объявили аукцион на строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО) и мусоросортировочного комплекса в Калачеевском районе. Он будет занимать 12,1 гектара земли. Начальная (она же максимальная) цена контракта составляет 434,3 миллионов рублей.

Строительство пройдет в три этапа. Сначала подготовят рабочую документацию, затем подготовят землю, в частности, построят чашу захоронения отходов и пруды-испарители. Все это нужно будет сделать не позже начала октября 2022 года.

На новом полигоне будут использовать современные технологии, которые позволят обеспечить радиометрический контроль поступающих отходов, охрану воздуха, поверхностных водных объектов и подземных вод. Все работы нужно будет завершить до конца 2023 года.

Заявки на участие в аукционе принимают на федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг» до 25 июля. Итоги торгов подведут 27 июля.