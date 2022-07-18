Пловчиха-инвалид из города Лиски Воронежской области выиграла четыре золота на Открытом Кубке Беларуси

Дарья Майбородина (крайняя слева) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Спортсменка из Лисок Дарья Майбородина триумфально выступила на открытом Кубке Беларуси по плаванию среди инвалидов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях участвовали 130 спортсменов из Беларуси, России и ДНР.

Нашу страну представляли 94 атлета, 65 из которых лица с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и 29 — с нарушением зрения. Среди участников соревнований были многократные победители и призеры Паралимпийских игр из России и Беларуси. От Воронежской области на турнире выступала спортсменка из Лисок Дарья Майбородина. Она боролась за медали среди пловцов с ПОДА.

Официальное открытие соревнований состоялось в Мемориальном комплексе «Брестская крепость». Для всех участников провели экскурсию, а потом они возложили венки к вечному огню и почтили минутой молчания память погибших. После этого начались соревнования.

Во второй день турнира сразу две награды завоевала воронежская спортсменка Дарья Майбородина. Сначала она победила на дистанции 400 м вольным стилем с результатом 5.18,13 секунды. Россиянка Мария Павлова, ставшая второй, отстала от Дарьи почти на полсекунды. В вечерней части программы Дарья плыла 200 м «комплексом» и стала второй, показав время 2.58,02 секунды. Уступила она еще одной российской спортсменке Виктории Ищиуловой. На обеих дистанциях Майбородина улучшила свой личный рекорд.

На следующий день спортсменку ждали сразу четыре старта. Дарья победила на 100-метровке вольным стилем с результатом 1.07,4 секунды. Дальше ей предстояло плыть последний этап в комбинированной эстафете 4х100 м. В составе команды были настоящие звезды спорта лиц с ПОДА: Богдан Мозговой — двукратный победитель чемпионата мира, Андрей Калина — трехкратный чемпион Паралимпийских игр, Виктория Ищиулова — бронзовый призёр чемпионата мира. И вот в эту компанию влилась дебютантка подобных стартов из Лисок.

Дарья плыла заключительный этап эстафеты и с возложенной на нее ответственностью справилась блестяще. В результате, команда финишировала первой с большим отрывом — 4.29,64 секунды. Время, показанное российской четверкой, оказалось на 0,22 секунды лучше, чем у победителя комбинированной эстафеты последнего чемпионата мира (Мадейра 2022) - сборной Австралии. После финиша лидер российского квартета Андрей Калина выразил пожелание сохранить этот состав эстафеты на будущие международные старты.

Дальше спортсменка из Лисок плыла 100 м на спине и стала четвертой. Затем Дарья участвовала в еще одной эстафете — 4х100 м вольным стилем.

Здесь поменялся мужской состав четверки. На старт вышли Денис Тарасов — двукратный победитель Паралимпийских игр и Андрей Николаев — двукратный чемпион мира, а женская пара осталась без изменений. И опять завершала эстафету Дарья Майбородина. Свой этап она проплыла с лучшим личным результатом в сезоне, а команда вновь финишировала первой — 4.14,00. Вторая российская команда отстала от лидеров почти на 4 секунды.

Домой Дарья возвращается с четырьмя золотыми медалями. Фото: cspsk-vrn.ru

После этого у Дарьи оставалась всего одна дистанция — 50 м вольным стилем. На ней наша спортсменка стала четвертой остановилась в одном шаге от пьедестала.

- Очень приятно и почетно получать награды! Итог участия Дарьи Майбородиной в Открытом Кубке Республики Беларусь — четыре «золота» и одно «серебро», с чем мы ее и поздравляем, - поделилась эмоциями от соревнований тренер спортсменки Оксана Ахмарова.