Воронежец победил на этапе многодневной велогонки «Тур Беларуси»

Антон Попов (в центре) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский спортсмен отличился на многодневной гонке на шоссе среди мужчин «Тур Беларуси». Его еще называют открытым чемпионатом Беларуси. В 2022 году организаторы составили маршрут по двум областям — Брестской и Гродненской. Вместе с лучшими местными велосипедистами в гонке участвовали спортсмены из России и Узбекистана.

- В числе российских спортсменов был и воронежец Антон Попов. 16 июля о победил на четвертом этапе «Тура Беларуси», - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. – Дистанцию в 175 км из города Слоним в Новогрудку Попов преодолел за 4 часа 10 минут и 6 секунд.