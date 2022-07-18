Проплываем мимо площади Ленина: ливень смыл Воронеж

скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

Предупреждение синоптиков насчет непогоды для Воронежа сбылось в полном объеме. Рамонский и Семилукский районы засыпал сильный град.

А саму столицу Черноземья буквально смыло ливнем. Горожане постят в соцсетях видео и фото погодного коллапса.

"Проплываем мимо площади Ленина!" - пишут очевидцы, подтверждая слова эффектными кадрами потопа в самом центре у Дома правительства.

скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

Другие воронежцы выложили второе "море" на набережной Массалитинова - по дороге, точнее, по реке действительно плывут машины - колес не видно. Вода заливается в жилые дома и магазины.

В мэрии пишут, мол, дайте время - вода сойдет...

- Сети муниципальной ливневой канализации расположены, как правило, на магистральных дорогах, они регулярно обслуживаются специализированным муниципальным предприятием и находятся в работоспособном состоянии. Следует понимать, что при сильных кратковременных ливнях, когда за короткий период времени выпадает норма нескольких дней, ливнеприемникам требуется некоторое время (от нескольких минут до 2-3 часов) для того , чтобы полностью принять весь объем выпавшей воды, - сообщают в городской администрации. - Традиционные локальные места подтоплений, находящиеся в низинах, находятся на контроле районных управ, при необходимости ускорения отвода воды из таких мест привлекается откачивающая техника.

Техники, правда, не видно...