Суд потребовал от «Воронежфармации» обеспечить ребенка-инвалида жизненно важным лекарством

В суде потребовали не только обеспечить ребенка жизненно важным лекарством, но и аыплатить материальную компенсацию за то, что не сделали это раньше. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Прокурор Советского района Воронежа обратился в суд с иском к казенному предприятию «Воронежфармация». В нем он потребовал выплатить компенсацию причиненного материального ущерба в интересах ребенка - инвалида.

В январе 2022 года мальчику выписали в медучреждении рецепт на жизненно важный лекарственный препарат. Однако сотрудники «Воронежфармации» не обеспечили ребенка в положенный срок лекарством в полном объеме. В связи с этим женщина, являющаяся законным представителем интересов больного мальчика, была вынуждена покупать препарат за личные деньги. Иначе состояние здоровья ребенка могло сильно ухудшиться.

Ранее прокуратура уже требовала ответственных лиц «Воронежфармация» обеспечить своевременное снабжение лекарствами инвалида, однако распоряжения надзорного ведомства так и не выполнили.

По решению суда иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.