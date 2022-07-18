В Воронеже ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 106 лет

Иван Николаевич Осадчук. Фото из личного архива Ивана Осадчука. Фото: другой источник.

Ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Воронежа Ивану Осадчуку исполнилось 106 лет. Он участвовал в боях за наш город в 1942-1943 годах.

Иван Осадчук родился 18 июля 1916 года. В 1937 году окончил Каменец-Подольскую фельдшерско-акушерскую школу, получив среднее медицинское образование по специальности фельдшер. В октябре 1937 г. был призван на военную службу. В октябре 1939 г. был демобилизован в запас и с этого момента до начала Великой Отечественной войны работал фельдшером районной больницы. С июня 1941 г. он был мобилизован из запаса и назначен военфельдшером в 375 батальон аэродромного обслуживания Юго-Западного фронта.

В период Великой Отечественной войны Иван Осадчук участвовал в боях на Юго-Западном фронте с июня по октябрь 1941 г., Центральном фронте с декабря 1941 г. по январь 1942 г. В боях за опорный пункт в селе Выползово Курской области в январе 1942 г. был тяжело ранен в челюсть выстрелом снайпера и чудом остался жив. Его эвакуировали для лечения в эвакогоспиталь в Воронеж.

После лечения участвовал в боях на Воронежском фронте в системе Воронежско-Борисоглебского дивизиона ПВО, Воронежского корпусного района ПВО с марта 1942 г. по июль 1943 г., Юго-Западном округе ПВО городов Киева, Львова, Тернополя, а затем Южном фронте с июля 1943 г. по 1946 г.

По окончании Великой Отечественной войны с 1946 по 1950 гг. продолжил службу в 183 Краснознаменном зенитно-артиллерийском полку дивизии противовоздушной обороны Юго-Западного округа противовоздушной обороны, г. Львова в должности начальника аптеки; с 1950 г. – в Дальневосточном военном округе — 433 пулеметно-артиллерийский полк, 56 стрелковый корпус; 1403 Военно-морском госпитале ВВС Морфлота в должности рентген-техника.

В 1960 году Иван Николаевич уволен в запас по болезни и остался жить в Воронеже. После увольнения из Вооруженных Сил много лет трудился на общественных началах при Левобережном районном военкомате, работая с призывниками и военными пенсионерами.

Со 106 днем рождения Ивана Николаевича Осадчука поздравил губернатор Александр Гусев:

- Судьба подарила вам уникальную возможность быть непосредственным участником многих значимых событий в истории Родины. А вы подарили всем нам свой бесценный вклад в Великую Победу, послевоенное укрепление Вооруженных Сил, утверждение принципов гуманизма и милосердия. Глубоко признателен вам за мужество, самоотверженный труд и преданное служение Отчизне. Мы учимся у вас стойкости, жизнелюбию, отношению к делу и людям. Желаю вам крепости духа, сил и настойчивости для продолжения жизненного пути! Пусть вас всегда окружают нескончаемая благодарность общества и тепло близких!