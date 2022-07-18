СМИ: глава ЦУР Воронежской области подал в отставку

В понедельник, 18 июля, сразу несколько СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили об уходе со своего поста главы воронежского Центра управления регионом (ЦУР) Романа Голованева.

Чиновник руководил структурой, созданной для мониторинга обращений граждан и обеспечения взаимодействия с властными органами в решении их проблем, с момента ее создания – в конце 2020 года. До работы в ЦУР Голованев занимал посты в управлении региональной политики (УРП) и департаменте здравоохранения Воронежской области.

На данный момент неясно, кто будет новым начальником воронежского ЦУР. Сейчас в качестве и.о. структурой руководит бывший заместитель Голованева Андрей Черваков.