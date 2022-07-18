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Звезды18 июля 2022 10:04

Никитинский театр из Воронежа номинировали на премию "Звезда театрала"

Кто ее выиграет, решат зрители
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Никитинский театр, оставшийся в Воронеже без постоянного места дислокации, номинировали на премию «Звезда театрала». Воронежская труппа представлена в категории «Лучший региональный театр».

«Звезда театрала» - награда, где лауреатов определяет зрительская аудитория: на протяжении театрального сезона зрители отмечают понравившиеся им спектакли, актерские и режиссерские работы, театры России и зарубежья, формируя лонг-лист участников. Кто станет победителем, так же решит народное голосование.

Для Никитинского театра это мощная поддержка в трудные времена, когда независимую труппу выселили с насиженного места - ДК железнодорожников. ЮВЖД решило расторгнуть договор аренды с театром из-за «провокационного поведения» руководителей Никитинского.