Два футболиста воронежского «Факела» вошли в сборную первого тура Премьер-лиги

Роман Акбашев (крайний справа) празднует свой гол. Фото: с сайта ФК "Факел"

Аналитики Российской футбольной Премьер-лиги составили символическую сборную, в которую включили лучших игроков первого тура. В нее попали два игрока «Факела». Защитник Аслан Дашаев не только забил первый гол воронежской команды в сезоне, но и собранно сыграл в обороне, не позволив разгуляться атаке «Краснодара». А Роман Акбашев рулил игрой «Факела» в центре поля. Ну и, конечно, сделал результат, забив второй гол нашей команды, который свел матч к ничьей – 2:2.

В сборную также попали вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, дважды спасший свою команду от верных голов после стремительных контратак «Факела». А еще Эдуард Сперцян, сделавший посмешище из «стенки» нашего клуба. Он прошил ее насквозь, забив второй гол «Краснодара».

Кроме того, в сборную по праву включили крайнего защитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова и хавбека Ивана Облякова, отметившегося голом в матче с «Уралом» из Екатеринбурга. Армейцы обыграли уральцев – 2:0. Второй гол забил с пенальти один из двух представителей легионеров из дальнего зарубежья в символической сборной – колумбиец Хорхе Карраскаль.

Еще два игрока в сборной у самарских «Крыльев Советов», победивших в гостях «Оренбург» - 4:2. Внимание экспертов заслужили хавбеки Иван Ежов, забившим первый ответный гол волжан, и его коллега по амплуа Максим Глушенков, отметившийся дублем.

Также места в сборной получили защитник «Пари НН» (Нижний Новгород) Кирилл Гоцук. Его заслуга в выездной ничьей с московским «Локомотивом» - 1:1 (львиную доля матча нижегородцы играли в меньшинстве), велика.

Ну и нельзя было не отметить великолепный удар нигерийца Виктора Мозеса, который принес выездную ничью в матче с «Ахматом» - 1:1. Красно-белые тоже долго играли в меньшинстве.