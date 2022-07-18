Бывшему вице-мэру Воронежа за присвоение имущества «Облкоммунсервиса» дали условный срок

Владимир Левцев. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В понедельник, 18 июля, в Центральном районном суде Воронежа вынесли приговор 48-летнему бывшему вице-мэру Воронежа по градостроительству Владимиру Левцеву. Отвечал отставной чиновник за свои действия в период работы директором ГУП Воронежской области «Облкоммунсервис».

В суде посчитали доказанным то, что с весны 2016-го по осень 2017 года Левцев по надуманным основаниям получил под авансовый отчет более 1,5 миллионов рублей. И эти деньги присвоил.

Служители Фемиды учли, что Левцев полностью возместил причиненный преступлением ущерб. И приговорили его к двум годам условно с таким же испытательным сроком. На 2,5 года Левцева отлучили от работы чиновником, а также от должностей на предприятиях, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.