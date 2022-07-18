В Воронеже двое с битами отобрали у прохожего телефон

В Воронеже следователи передали в Левобережный райсуд уголовное дело о разбойном нападении с дубинками. Инцидент произошел в Южном микрорайоне в феврале 2022-го года.

На улице Корольковой к 22-летнему прохожему подошли двое неизвестных: один с бейсбольной битой, другой - с телескопической дубинкой. И стали избивать, требуя денег. Но у потерпевшего наличности с собой не оказалось, тогда разбойники отобрали у парня телефон, заставив его сбросить данные до заводских настроек. Потерпевший оценил ущерб в 50 тысяч рублей.

Оперативники по записям с камер видеонаблюдения установили, что предполагаемые участники нападения передвигались на такси, их задержали. Они признались в нападении. 23-летний житель Алтайского края ждет суда в следственном изоляторе, 22-летний житель Липецкой области - под домашним арестом. За разбой им грозит до 10 лет заключения.