В Воронежской области оранжевый уровень погодной опасности продлили до 19 июля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Горимость пятого – самого высокого - класса сохраняется в лесах Воронежской области до 19 июля. Прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа предупредила об оранжевом уровне опасности.

Кроме того, в регионе ожидается неблагоприятная погода – ливни с грозами, градом и шквалистым ветром (до 15-18 метров в секунду). Предупреждение синоптики продлили до 18 часов вечера 18 июля.

Такую погоду лучше переждать в укрытии. И не ставьте автомобили вблизи старых деревьев, рекламных щитов.