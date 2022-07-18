В Воронежской области оранжевый уровень погодной опасности продлили до 19 июля

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Горимость пятого – самого высокого - класса сохраняется в лесах Воронежской области до 19 июля. Прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа предупредила об оранжевом уровне опасности.
Кроме того, в регионе ожидается неблагоприятная погода – ливни с грозами, градом и шквалистым ветром (до 15-18 метров в секунду). Предупреждение синоптики продлили до 18 часов вечера 18 июля.
Такую погоду лучше переждать в укрытии. И не ставьте автомобили вблизи старых деревьев, рекламных щитов.