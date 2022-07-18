Появилось видео лучших моментов матча воронежского «Факела» с «Краснодаром»

Аслан Дашаев вносит мяч в ворота "Краснодара". Фото: кадр с видео

В группе «Факела» ВКонтакте выложили видео лучших моментов первого после 21-летнего перерыва матча воронежской команды в элите российского футбола на выезде с «Краснодаром», закончившемся ничьей - 2:2. Там есть на что посмотреть.

Во-первых, на классный розыгрыш «стандарта», после которого Аслан Дашаев просто внес мяч в сетку. Стоит отдать должное и отличному дальнему удару Алексея Ионова, забившему ответный гол. Ну и, конечно, полюбуйтесь на классную комбинацию, после которой Роман Акбашев точно послал мяч в дальний угол ворот «Краснодара». А еще гвоздь вечера – Олег Дмитриев бьет метров с трех, Матвей Сафонов вытаскивает кончиками пальцев. Вратаря «Краснодара» признали лучшим игроком матча, что само по себе говорит о характере игры.

«Факел» после первого тура делит 4-5 место с «Краснодаром». Позади, пусть и формально, и питерский «Зенит», и московский «Спартак»!