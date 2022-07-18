В Воронеже рецидивист угнал машину знакомого после конфликта с ним

В Воронеже по горячим следам раскрыли угон. Ночью 17 июля в полицию обратился 20-летний владелец «Форда». Молодой человек заявил, что его автомобиль угнал знакомый, с которым он поругался на улице Лохматикова. Владелец автомобиля хотел уехать, но его оппонент сел рядом на пассажирское сиденье. Испугавшись, что тот может его ударить, хозяин машины вышел из машины. А второй участник конфликта пересел на водительское сидение и уехал. Ущерб заявитель оценил в 500 тысяч рублей.

Машину обнаружили быстро: поступило сообщение о ДТП на улице Коммунистической, где автомобиль въехал в стену здания. Разбитой машиной оказался как раз угнанный «Форд».

Оперативники по изученным записям с камер видеонаблюдения установили личность угонщика. Им оказался 26-летний мужчина, неоднократно судимый. Дома у него полицейские обнаружили автомобильные номера, бампер, аккумулятор, а также ключи и документы, принадлежащие потерпевшему.

В отделе полиции подозреваемый признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и решил воспользоваться чужой машиной, чтобы покатать друзей по городу. А когда не справился с управлением, бросил машину и скрылся с места ДТП.