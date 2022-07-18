Главный тренер воронежского «Факела» о матче с «Краснодаром»: «Честь и хвала нашим болельщикам, они устроили шоу»

Олег Василенко остался доволен первым матчем "Факела" в элите российского футбола после 21-летнего перерыва. Фото: кадр с видео

После дебютного матча на выезде с «Краснодаром», закончившемся ничьей – 2:2, главный тренер «Факела» на послематчевой пресс-конференции восторженно отозвался о всех, кто приехал поддержать команду из Воронежа:

- Честь и хвала нашим болельщикам, они устроили настоящее шоу. В целом приятные ощущения, настоящий праздник футбола, прекрасная атмосфера на стадионе. Мы довольны, что сделали такой первый шаг. Сожалеем, что не реализовали моменты. Благодарен парням, потому что сыграли строго и дисциплинированно.

- Что говорили команде в перерыве, когда счет был 1:2?

- Внесли коррективы в действия обороны, сказали, что нельзя прижиматься. И еще настроили команду, что надо забить гол, вытащить игру. Была задача - активно играть в середине поля, останавливать соперника там и разворачивать свои атаки. Парни – молодцы, все так и сделали. Козыри, на которых мы в этот вечер сыграли – стандарты, выходы в быстрые атаки, вскрытие полуфлангов и активная фланговая игра. Все это получилось.

- Готов ли стадион в Воронеже к матчам Премьер-лиги?

- Готов, с нетерпением ждем встречи с нашими болельщиками.