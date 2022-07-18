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Происшествия18 июля 2022 6:51

Под Воронежем "Шевроле Нива" вылетела в кювет: погибла женщина-водитель

Пассажир получил травмы
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

За 17 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 121 ДТП, в них пострадали восемь человек, один погиб. Смертельная авария произошла ночью в Павловском районе.

Около 23.10 на 19-м километре автодороги «Павловск-Калач» 54-летняя женщина на автомобиле «Шевроле Нива» не справилась с управлением и вылетела в кювет. В результате ДТП автоледи погибла, 58-летний пассажир попал в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф