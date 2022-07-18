Воронежцам покажут Советское искусство 20-30-х годов

афиша выставки

21 июля в выставочном зале музея имени Крамского откроется выставка «Движение в сторону света. Советское искусство 1920-30-х гг.» - совместно с Тульским художественным музеем.

1920-е – 30-е годы называют «золотым» временем советского искусства. Еще не утрачена была свобода художественных поисков, еще могли звучать разные голоса и интонации. В эти годы работали авангардисты, была выстроена передовая система художественного образования - во ВХУТЕМАСе преподавали крупнейшие художники, принадлежавшие к разным направлениям. Прошедшие эту школу молодые архитекторы, живописцы, дизайнеры, мастера в области прикладных искусствах (текстиль, фарфор, графический дизайн) делали ярчайшие проекты. К сожалению, затем круто изменилась сама атмосфера жизни страны: вместо открытости, жажды эксперимента возобладали подозрительность, страх, безысходность. И большинству молодых художников пришлось делать нелегкий выбор между творчеством и вынужденным компромиссом.

- Полные энергичной, побуждающей художественной силы работы Дейнеки, лиричная живопись Фалька, образ современной женственности Лебедева, светоносная, мощная живопись Древина. Острая наблюдательность Милашеского, накаленное в духовном поиске искусство Романовича. Это искусство, не отвечало принципам официального «большого стиля». В противовес пафосной торжественности, дидактичности и однозначности, художники 1920-30-х годов стремились к лиричности интонации, сложной живописности, богатству культурного контекста. Между художниками не было противостояния политического, идейного, зато очевидной стала разница эстетического опыта в понимании творческих задач, - анонсировали проект в музее.

В экспозиции будут представлены более 50 произведений живописи и графики.

Выставка продлится до 21 августа. 12+