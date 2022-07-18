Воронежцам покажут монеты с животными

Выставку можно посмотреть в "Никитинке" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19 июля в библиотеке имени Никитина откроется выставка «Драгоценный мир живой природы». Посетители смогут увидеть монеты с изображением зверей и узнать интересные факты о среде их обитания и повадках.

- Животных на монетах изображали с древних веков. Так, в античные времена звери и птицы на деньгах олицетворяли богов-покровителей, а в средневековой Европе служили геральдическими символами. Образы редких и исчезающих видов животных на памятных монетах – призыв к защите природного многообразия, - сообщили организаторы.

Выставка будет работать в холле первого этажа "Никитинки" на пл. Ленина, 2, до 19 августа. Вход свободный. 6+