Воронежцам покажут монеты с животными

Выставку можно посмотреть в "Никитинке"
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
19 июля в библиотеке имени Никитина откроется выставка «Драгоценный мир живой природы». Посетители смогут увидеть монеты с изображением зверей и узнать интересные факты о среде их обитания и повадках.
- Животных на монетах изображали с древних веков. Так, в античные времена звери и птицы на деньгах олицетворяли богов-покровителей, а в средневековой Европе служили геральдическими символами. Образы редких и исчезающих видов животных на памятных монетах – призыв к защите природного многообразия, - сообщили организаторы.
Выставка будет работать в холле первого этажа "Никитинки" на пл. Ленина, 2, до 19 августа. Вход свободный. 6+