В воронежском зоопарке рассказали о самочувствии 25-летнего медведя Умки

Умка получает необходимое лечение Фото: с сайта Воронежского зоопарка.

Бурый медведь Умка попал в зоопарк в 1998 году из воронежского цирка. Тогда ему было 10 месяцев. Почти годовалого медвежонка дрессировать было поздно – проявился характер. Поэтому в цирке посчитали, что артистом ему не быть. Умку подарили зоопарку. Сейчас косолапому, которого так полюбили воронежцы, уже 25 лет. Его здоровье вызывает опасение, однако в зоопарке уверенно заявляют – Умка получает все необходимое лечение.

- Умка один из самых добрых медведей, которые были в зоопарке. В отличие от медведицы Маши он всегда спокоен, скромен и непривередлив, - рассказали в зоопарке.

Летом 2016 года медведя перевели в новый комплекс вольеров для содержания крупных хищников. В просторном жилище у медведя увеличилась двигательная активность, возросла нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Однако из-за хронических заболеваний и необратимых возрастных изменений в суставах конечностей, у медведя развилась хромота и скованность движений.

Умка получает необходимое лечение. Сейчас ветеринарные врачи зоопарка оценивают его состояние как удовлетворительно-стабильное. Медведь периодически выходит на непродолжительные прогулки в уличный вольер.