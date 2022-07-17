Полицейского заключили под домашний арест из-за смертельного ДТП

В отношении полицейского, который стал участником ДТП со смертельным исходом в Панинском районе, возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области в воскресенье, 17 июля.

Полицейского подозревают по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Следователями выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в СУ СК.

Напомним, авария произошла в 00.30 17 июля в рабочем поселке Панино. На перекрестке неравнозначных дорог автомобиль «Мазда-6», за рулем которого был полицейский, столкнулся с ВАЗ-2114. Водитель отечественного авто, 21-летний воронежец, от полученных травм скончался, а 31-летнего пассажира иномарки доставили в больницу.

Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщили, что сотрудник полиции был пьян. Однако в региональном Главке это отрицают. Освидетельствование на состояние опьянения, проведенное в медучреждении, не показало алкоголя в крови.