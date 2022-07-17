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Общество17 июля 2022 13:40

В райцентре Воронежской области без вести пропал 33-летний мужчина

О Дмитрии Кулеве ничего неизвестно с 13 июля
Мария Щербакова
Пропавший - житель Бобровского района

Пропавший - житель Бобровского района

Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж.

В Воронежской области ищут пропавшего без вести 33-летнего мужчину. Дмитрий Кулев ушел из дома в Бобровском районе 13 июля. До сих пор о нем ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Воронеж».

Дмитрий Кулев ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения. У него русые волосы и серо-голубые глаза. В чем он был одет неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.