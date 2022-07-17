В райцентре при аварии с участием полицейского погиб 21-летний воронежец

В Панинском районе при ДТП погиб молодой парень. Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщили, что участником аварии был полицейские. Пользователи считают, что он был пьян. Трагедия произошла в 00.30 воскресенья, 17 июля, в рабочем поселке Панино. Скандальное ДТП прокомментировали в пресс-службе ГУ МДВ России по Воронежской области.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло на перекрестке неравнозначных дорог у дома №106 на улице Колхозная. Автомобиль «Мазда-6» столкнулся с ВАЗ-2114. Водитель отечественного авто, 21-летний воронежец, от полученных травм скончался, а 31-летнего пассажира иномарки доставили в больницу.

В пресс-службе Главка подтвердили, что иномаркой управлял сотрудник полиции. Он был в гражданской форме, так как в момент ДТП был не на службе. Однако в ведомстве подчеркнули, что полицейский был трезв. Это подтвердило освидетельствование на состояние опьянения, проведенное в медучреждении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- При установлении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке, - рассказали в пресс-службе Главка.

Напомним, еще одно ДТП с участием полицейского произошло в Железнодорожном районе Воронежа в пятницу, 15 июля. В свободное от службы время сотрудник городского отдела полиции №1 на «Шкода-Октавия» врезался в «Кио-Рио». В аварии никто не пострадал. После столкновения полицейский вылез из машины и убежал. В региональном ГУ МВД признали, что по результатам медицинской экспертизы у их коллеги обнаружили состояние алкогольного опьянения.