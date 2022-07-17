Воронежский кадетский корпус сообщил о смерти старшего воспитателя

Офицеру было 55 лет Фото: ИВАНОВА Диана

Старший офицер-воспитатель Михайловского кадетского корпуса, подполковник ФСБ пограничных войск Акоп Манукян скончался в ночь на воскресенье, 17 июля. У него остановилось сердце. Об этом сообщили на официальной странице кадетского корпуса в социальной сети «ВКонтакте».

Акопу Манукяну было 55 лет. В кадетском корпусе он преподавал 6 лет, а общий стаж работы – более 30 лет. В комментариях к посту пользовали писали, что для кадетского корпуса это невосполнимая утрата.

Напомним, в мае стало известно о гибели выпускника Михайловского кадетского корпуса Александра Крынина. Старший лейтенант погиб во время проведения специальной операции на Украине.