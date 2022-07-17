Воронежцев предупреждают о грозе, граде и сильном ветре

МЧС просит воронежцев быть осторожнее Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В воскресенье вечером, 17 июля, на Воронежскую область обрушаться ливни, грозы с порывами ветра до 15-18 метров в секунду, а таже град. О неблагоприятных погодных условиях предупредили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

По прогнозам, погода испортится примерно в 21.00 17 июля. Предупреждение будет действовать до 18.00 понедельника, 18 июля.

- В связи с этим просим население скорректировать жизнедеятельность в соответствии с прогнозами, быть внимательными и осторожными, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что рабочая неделя в Воронежской области начнется с дождей. Температура воздуха будет около 23 градусов.