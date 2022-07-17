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Общество17 июля 2022 10:13

В Воронежской области положительные тесты на ковид получили 153 человека

Выздоровели за сутки всего 95
Мария Щербакова
Скончался за сутки один воронежец

Скончался за сутки один воронежец

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронежской области вновь количество заболевших коронавирусом превысило число выздоровевших. За сутки положительные тесты получили 153 человека. При этом с больничного выписали 95. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в воскресенье, 17 июля.

Умер за сутки один воронежец. Днем ранее погибших не было. 19 человек госпитализировали с тяжелой формой заболевания.

Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 390 405, при этом победили болезнь 380 792 человека. Не смогли справится с инфекцией 8 350.