В Воронежской области положительные тесты на ковид получили 153 человека

Скончался за сутки один воронежец Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронежской области вновь количество заболевших коронавирусом превысило число выздоровевших. За сутки положительные тесты получили 153 человека. При этом с больничного выписали 95. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в воскресенье, 17 июля.

Умер за сутки один воронежец. Днем ранее погибших не было. 19 человек госпитализировали с тяжелой формой заболевания.

Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 390 405, при этом победили болезнь 380 792 человека. Не смогли справится с инфекцией 8 350.