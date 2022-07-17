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Происшествия17 июля 2022 9:53

Житель Воронежской области попал под суд за кражу телефона у подростка

Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности
Мария Щербакова

В Новохоперском районе полиция завершила уголовное дело в отношении 21-летнего парня. Его будут судить по статье «Кража». Ранее молодой человек уже был судим. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 17 июля.

В августе 2021 года в рабочем поселке Елань-Коленовский молодой человек попросил у 17-летнего местного жителя телефон. Позвонив, он решил не отдавать телефон обратно и сбежал.

Сумму ущерба оценили в 8 тыс. рублей. Во время расследования фигурант полностью признал свою вину.