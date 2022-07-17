Жителям четырех районов Воронежа отключат горячую воду

Под отключение попали четыре района Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Воронеже продолжается подготовка к следующему отопительному сезону. В понедельник, 18 июля, работы начнут в десятках многоэтажек Коминтерновского, Центрального, Левобережного и Железнодорожного районов. Это означает, что жителям придется некоторое время обходиться без горячего водоснабжения.

Какие дома попадают под ограничение:

Железнодорожный район (с 19 июля по 1 августа)

Минская 2, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;

Остужева 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Ленинский проспект 134, 136, 138, 142, 144, 144а, 146, 148, 150, 152, 154, 203, 205, 213, 215, 215в.

Левобережный район (с 12 по 25 июля)

Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д;

Ростовская, 53, 53а, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б;

Корольковой, 10/2, 10/5, 20, 10/1, 10/3, 10/4;

Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24.

Коминтерновский район (с 7 по 20 июля)

Независимости, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5.

С 19 июля по 1 августа

Московский проспект, 175, 13, 44а;

Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

переулок Славы, 1а, 3а, 5;

переулок Ботанический, 47а;

Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;

Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

переулок Ученический, 1 (общежитие);

Брянская, 1.

Центральный район

С 30 июня по 2 августа

Плехановская, д. 22;

Кольцовская, д. 46, 46а;

Карла Маркса, д. 116а;

Революции 1905 года, д. 66;

Средне-московская, д. 62а, 62а, 70,70а,75.

С 15 по 28 июля

Шишкова, 142.

С 21 июля по 3 августа

Помяловского, 40;

проспект Революции, 9а.